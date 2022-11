Maria Forqué / Instagram @imvirgenmaria

María Forqué causa sensació fora d'Espanya a la faceta d'artista plàstica. La filla de Verónica Forqué, morta el 13 de desembre passat, es va refugiar a la feina i la seva focalització està recollint tots els fruits possibles sota el sobrenom de Verge Maria , el seu nom artístic.

La jove de 32 anys està conquerint tots els públics gràcies a les seves provocatives i extravagants exposicions, amb les quals recorre zones com Mèxic, Nova York, Miami o Alemanya.

A París va ser protagonista gràcies a una actuació amb Filip Ćustić, que es va encarregar precisament de la identitat visual d''El mal voler' de Rosalía. La parella posava semidespullada, entrellaçant uns llaços vermells amb unes argolles que estaven perforades al cos. Aquesta actuació va deixar perplex tots aquells que van tenir l'ocasió de veure'l.

Visitar el seu Instagram , en el qual acumula més de 200.000 seguidors , és com endinsar-se en un món de surrealisme en què es colen paneroles, Nutella, llengües quilomètriques i altres elements amb què fer art. A més a més, també té la faceta de DJ.

La seva mare l'impulsava a seguir endavant amb el món artístic i que es desenvolupés en un món que no tothom entendria, però on l'artista se sent molt còmoda. La seva relació amb Verònica era molt especial, i la noia encara continua lamentant la seva mort.