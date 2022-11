Foto: Instagram (@chrishemsworth)

És un dels intèrprets més coneguts del setè art actualment, però, per ara, es prendrà un temps de descans per cuidar la seva salut. És l'actor australià Chris Hemsworth , que durant el rodatge d'una docusèrie per a National Geographic va descobrir que té dues còpies de l'APOE4 , el gen de factor de risc més elevat per patir Alzheimer, segons va explicar en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair . Això vol dir que l'actor té 10 vegades més possibilitats de desenvolupar Alzheimer que altres persones en un futur.

De fet, l'actor va admetre que havia notat que la seva memòria està empitjorant i que hi ha casos d'Alzheimer a la família. "La idea que no podré recordar la vida que he experimentat , o la meva dona i els meus fills, és probablement el meu temor més gran ", va admetre l'intèrpret, de 39 anys i parella d'Elsa Pataky.

Per això, ha decidit allunyar-se temporalment de la seva professió per passar més temps amb la família .