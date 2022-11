La influencer Laura Escanes / @EP

Laura Escanes està en plena remodelació de la seva vida després de la seva sonora separació amb Risto Mejide. A la faceta amorosa ja es van veure unes fotos de la influencer amb Álvaro de Luna , el cantant d'èxits com 'Alçarem al sol'. Ara, a nivell laboral inicia una nova etapa: un podcast en solitari.

" Entre el cel i els núvols . Us presento la meva nova projectada! Aquesta vegada sola", ha dit a les seves xarxes socials, fent una clara referència a Cariño, però què dius? , el podcast que feia al costat de Risto . “A partir del 29/11 podreu escoltar-lo i el que tant havíeu demanat... veure-ho! No us vull revelar gaire més, però cada 15 dies tindreu una cita amb mi (i potser amb algú més...) ”, ha deixant a l'aire una possible col·laboració amb una altra persona.

El vídeo de l'anunci no té malbaratament. Escanes apareix asseguda al banc d'un parc envoltada de moltes parelles, cosa que aixeca les seves queixes: " Mare meva, aquí només hi ha gent enamorada ". En aquell moment, una senyora més gran s'asseu al seu costat i li diu: "Però tan guapa com ets, et pots fer fora el nuvi que vulguis. Un famós d'aquests de la tele , i després fas amb ell un programa o un podcast d'aquells de parelles, ¡i que la gent parli!", li diu la senyora davant les cares de perplexitat de la influència.

Finalment, Laura Escanes canvia d'opinió i accepta la proposta. "Doncs sap què té raó?", li respon, a la qual cosa la senyora diu: " Et faràs un xicot? ". "Em faré un podcast... però jo sola".