Ana María Aldón ha obert les portes de casa seva a la revista 'Semana'/@EP

Després de confirmar la seva separació de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha obert les portes de la seva nova casa a la revista Semana.



Fa poc més d'un mes, Ana María Aldón confirmava el seu divorci: "Sí, estem en això, estem veient com ens organitzarem", és la confirmació d'Ana María i afegeix "ara és el moment de fer-ho, i no quan les coses estan en calent", explicava a Emma García.

“La conversa ha estat tranquil·la, amb respecte i molt bé perquè tots dos tenim un objectiu comú, que és el més important que tenim a les nostres vides i amb el que cal tenir més cura”, deia Ana María referint-se al fill de tots dos. “Havíem de tenir les coses molt clares per fer el pas i veure de quina manera ho fem perquè es perjudiqui el mínim possible a aquesta persona”.

A més, Aldón confirmava que aquesta conversa els va remoure força a tots dos: “Hi va haver emocions, hi va haver afecte (...). No té valor allò material, no hi ha res que superi l'amor que sentim per aquest nen”, insistia ella durant la seva sincera xerrada amb la presentadora de 'Festa'.