Anabel Pantoja atenent els mitjans de comunicació/ @EP

Fins ara, Anabel Pantoja ha estat vivint a Gran Canària . Allí es va mudar per amor, i encara que desconeixem si ha alliberat o no la casa que va llogar després de posar fi al seu matrimoni amb Omar Sánchez, la veritat és que Yulen entenia a la perfecció que no volgués abandonar l'illa.

“Jo si visqués a les Canàries tampoc em mudaria, perquè és un paradís, però estic intentant portar Anabel a Madrid de totes les maneres possibles”, deia l'esgrimista fa un parell de setmanes.

Tot i això, les coses semblen haver canviat molt en aquest temps i segons les últimes informacions publicades, el madrileny sembla haver complert el seu objectiu i propòsit. Anabel i Yulen , que des que tornessin d'Hondures han estat viatjant i gaudint del seu amor de llarg a llarg del món, estan més feliços i enamorats que mai i fan tot el que està a les mans per poder veure's el màxim possible.

A més, per motius de treball la neboda d' Isabel Pantoja passa molt de temps a Madrid, on fa la majoria dels seus compromisos professionals. Per aquest motiu, i tot i que fa pocs mesos que surten, la idea de compartir pis no era tan desgavellada. Tot i que ja ho van fer durant la seva participació a 'Supervivientes', la veritable prova acaba de començar. La convivència és crucial en qualsevol relació de parella i estan disposats a demostrar que són capaços de superar aquest repte.