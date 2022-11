Georgina i Rosalía - EP

Georgina Rodríguez ha estat una de les presentadores de la cerimònia dels Grammys d'aquest 2022. Era una gran nit per a ella, però una topada amb la cantant espanyola més reconeguda internacionalment va acabar entelant la vetllada. També era una nit important per a Rosalía , que estava nominada a nou premis i se'n va endur quatre, fent història en convertir-se en la primera artista hispana que va aconseguir emportar-se el premi a Millor Àlbum en dues ocasions.

A més, a la gala Rosalia es va canviar fins i tot en tres ocasions d'estilisme per a les seves actuacions, i tenia el seu camerino en una zona molt propera a l'escenari, molt més a prop que el set que l'equip dels Latin Grammy havia preparat per a Georgina. Per això, la dona de Cristiano Ronaldo va demanar a Rosalia compartir camerino, i l'artista catalana es va negar en rotund . No volia compartir camerino amb ningú.

Segons han publicat diversos mitjans llatins, el desvergonyiment de Rosalía va enfurismar Rodríguez, provocant certa tensió entre totes dues.

Tot i això, Georgina va acabar brillant igual en els premis, amb un vestit llarg en blau nadó, ple de brillants i pedreria, amb el qual va entregar el premi de Millor Àlbum Pop Vocal a Christina Aguilera