Foto: Europa Press

Tamara Falcó ja ha tornat a Espanya. La filla d'Isabel Preysler torna a ser a casa després d'haver passat uns dies a Maldives , celebrant el seu aniversari .

Els 41 anys (que va complir el dia 20 passat) han arribat en un moment de transició per a Tamara per la seva polèmica i mediàtica ruptura amb Íñigo, per això ha optat per un pla molt més tranquil en aquesta ocasió per celebrar el seu aniversari.

Falcó va escollir el Soneva Resort, on la nit costa 4.000 euros, per a la celebració. La marquesa va tornar a Madrid dimecres passat a la nit 23 de novembre.