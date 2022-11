Iker Casillas defensa la seva exdona, Sara Carbonero / @EP

Preocupació al voltant de la salut de Sara Carbonero . Tal com ha revelat Lecturas, la periodista ha hagut de ser operada d'urgència a la Clínica Universitària de Navarra tres anys després de ser diagnosticada d'un tumor maligne a l'ovari. Segons la publicació, l'ex d' Iker Casillas va anar dilluns a una revisió i els metges van decidir ingressar-la d'urgència, encara que de moment no se saben més detalls sobre la intervenció.



Al costat, en tot moment, la seva mare, Goyi Arévalo, la seva íntima amiga Isabel Jiménez i la seva germana Irene, que és qui s'està fent càrrec dels fills de Sara, Martín i Lucas. A Qatar per retransmetre el Mundial de Futbol amb RTVE, Casillas va voler renunciar als seus compromisos professionals per tornar a Espanya i estar amb els seus petits i al costat del seu ex en aquests delicats moments, però finalment van decidir que el millor tant per als nens com de de cara a l'opinió pública era donar normalitat a la situació i continuar endavant amb els seus plans.



Tot i això, malgrat els milers de quilòmetres que els separen l'exporter del Reial Madrid està al corrent de com es troba Sara i de l' impacte mediàtic que ha suposat que s'hagi fet pública la seva operació d'urgència. Enfadatíssim, Iker ha trencat el seu silenci amb un missatge a Twitter en què no ha dubtat a carregar contra els mitjans de comunicació per no respectar la privadesa de la seva exdona, sense tenir en compte el mal que els titulars poden fer tant al protagonista com a el seu entorn.