Arxiu - El rei emèrit, Don Juan Carlos I

Corinna Larssen , la que va ser parella sentimental de l'ara Rei emèrit durant anys, ha assegurat que els 65 milions d'euros que aquest li va entregar el 2012 van ser un "donatiu" i en cap cas no es va tractar d'un "suborn perquè guardés silenci".



Així ho ha explicat en un nou episodi del podcast 'Corinna i el Rei' , en què l'empresària narra un dels episodis que posteriorment va portar Don Juan Carlos al focus de la justícia espanyola en una de les tres investigacions que va arribar a haver-hi obertes en contra.



Segons ha explicat, l'estiu del 2012, mesos després de l'accident del llavors Rei a Bostsuana mentre estava de safari amb Corinna i el seu fill, Dante Canónica, advocat suís i que gestionava les finances de Don Juan Carlos, es va posar en contacte amb ella i la va demanar veure's en persona per parlar d'un “regal”.



Corinna va volar a Suïssa temptada pel suggeriment, si bé es defensa assegurant que mai li va moure els diners en la seva relació amb Joan Carles. "No vaig sortir mai amb ell amb l'expectativa de rebre una compensació econòmica i ell mai va pagar les nostres despeses", es defensa al podcast, esgrimint que és "una dona d'èxit per mèrits propis" i que ella mateixa va ser la que va crear la seva empresa.



En aquesta reunió, Canònica li explica que el Rei vol entregar-li uns diners, com ha fet amb altres dones que han estat importants a la seva vida, segons el relat de la narradora del podcast, realitzat per Project Brazen amb la col·laboració de PRX.



Don Juan Carlos "va calcular que Alexander (el fill de Corinna) i jo havíem de rebre una quantitat que no fos inferior al que van rebre altres dones", ha precisat l'exparella, en el que la narradora ve a definir com una mena d '"acord de divorci" valorat en aquest cas a 65 milions d'euros.



Tot i això, Corinna ha demanat a l'advocat més detalls i que li aclarís si hi havia "alguna expectativa o alguna condició" que complir per part seva. Aquest li va mostrar el document de donació , que “estava molt estructurat”, i li va dir que s'estava preparant des de feia temps.



Canònica li va assenyalar que el Rei considerava "injust" el que li havia passat, ateses les crítiques que hi va haver cap a la seva persona arran de l'incident de Botswana. "És molt conscient d'això i se sent molt malament però no és una mena de suborn perquè guardis silenci", van ser les seves paraules, segons les ha transmès Corinna.



DEMANAR EXPLICACIONS AL REI



Amb tot, aquesta no es va quedar tranquil·la i va decidir viatjar a Espanya per demanar explicacions a Joan Carles en persona. El Rei li va assegurar que no buscava res a canvi i semblava estar penedit per tot el que havia passat, ha explicat.



"Es va adonar que la meva reputació havia estat destruïda per sempre i que probablement la meva empresa, en part, també", ha afegit Corinna, que finalment després de valorar la seva situació va acceptar "la donació".



Al cinquè capítol Corinna també narra la seva trobada amb el llavors director del CNI, Félix Sánz Roldán, el maig del 2012. El Rei el va avisar que el visitaria algú i aquest es va presentar a l'hotel on s'allotjava a Londres . Tots dos s'havien conegut uns mesos abans, en un sopar amb el Rei anterior al viatge a Botswana.



La conversa va tenir lloc a l'habitació de Corinna, on aquesta es va trobar la maleta desfeta i les pertinences escampades. Segons la seva opinió, va ser ell qui va organitzar tota la vigilància de què havia estat objecte, fins i tot una persecució amb cotxe al Brasil, ia més aquest li va reconèixer que havia estat ell qui havia filtrat la informació sobre el que havia passat al país africà.



A més, també ha confirmat que Joan Carles va celebrar el seu aniversari el 5 de gener de 2014 a casa seva a Londres. "No va beure gaire i semblava estar en bona forma, de fet semblava estar inusualment alegre", ha indicat Corinna, que assegura que es va veure pressionada per acollir el dinar.



Tot i això, l'endemà, durant la celebració de la Pasqua Militar al Palau Reial es va mostrar titubejant en llegir el seu discurs , que seria l'últim en aquella assenyalada data, ja que al juny va abdicar en el seu fill, Felip VII.