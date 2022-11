Boris Izaguirre - EP

Les dures paraules que Boris Izaguirre va dedicar fa unes setmanes a Tamara Falcó a 'El País' després de les comentadíssimes declaracions sobre la sexualitat al Congrés de les Famílies a Mèxic - "En una mena d'esforç mancomunat aconseguim allunyar-la de l'enganyós Íñigo Onieva. Ara hauríem de fer-ho. repetir esforç per allunyar-la d'aquesta ideologia odiosa que l'envolta” escrivia el veneçolà – semblen haver creat una profunda bretxa entre la socialité i un dels seus millors amics.



I és que després d'admetre que estava penedit per la seva "reganyina pública" a la marquesa de Griñón i reconèixer que havia d'haver parlat amb ella en privat abans de censurar unes declaracions que en cap cas anaven dirigides al col·lectiu LGTBI - com va aclarir Tamara, deixant clar que no és homòfoba i que amb el perill de les diferents sexualitats es referia al seu exnòvio –ara Boris revela el seu distanciament de la filla d'Isabel Preysler.



"El malentès ha creat una ferida i hi és . Jo no la tinc però crec que l' he provocat . Personalment em molesta moltíssim i hem de tranquil · litzar - ho , jo el primer , perquè amb el temps es podrà solucionar ja que per a mi Tamara és molt amiga i estimada. La conec des que té 19 anys i l'he vist créixer” reconeix afectat.