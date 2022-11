L?actriu, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La neboda de Concha Velasco, Manuela , ha evitat pronunciar-se sobre l'estat de salut. I és que la inoblidable chica yey , ingressada en una residència de la tercera edat als afores de Madrid des de la primavera passada, ha patit un empitjorament en el seu estat les últimes setmanes i, per tal de preservar la seva intimitat i tenir-ne una de més gran tranquil·litat de cara a la recuperació, la seva família ha pres una dràstica decisió.

Tots els membres de la família guarden silenci cada cop que se'ls pregunta per Concha.

Així, el seu fill Manuel tampoc no es prodiga gaire, encara que recentment, preguntat per Setmana, va assegurar que la seva mare "va millor" encara que reconeix que no està recuperada. "No està tan greu com per anar a l'hospital i per això segueix a la residència, però està permanentment cuidada i atesa", va afegir.