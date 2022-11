Magdalena després de desmaiar-se a Sálvame - MEDIASET

Magdalena , la tia de Bernardo Pantoja , s'ha desmaiat en directe mentre era entrevistada per Sálvame. La familiar del recent mort havia intentat entrar al tanatori a veure el seu nebot, però segons relata ha estat expulsada per la mare d' Anabel Pantoja al crit de "pocavergonya".

Afortunadament, el desmai de Magdalena ha estat lleu i "actualment es troba bé" , segons ha explicat el reporter Kike Calleja després del succés.

Anabel Pantoja i la seva família està impedint l'entrada de molts familiars i amics de Bernat per estar enemistats. La neboda de la Pantoja no tenia bona relació amb Junco, l'actual dona de Bernardo, i el seu comiat s'està entelant per les queixes d'alguns familiars i amics del recent mort, que estan vetats i no poden anar a donar-li l'últim adéu.