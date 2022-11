Shakira @ep

Després de la petició de la Fiscalia de 8 anys de presó i de 24 milions d'euros de multa per haver comès presumptament sis delictes fiscals entre el 2012 i el 2014 -en què hauria defraudat a Hisenda una quantitat superior als 14 milions d'euros- i en mitjà de rumors que finalment pactarà per evitar un mediàtic judici que podria danyar greument el seu estat, Shakira ha esclatat .



Ho ha fet a través de l'escrit de defensa que el seu equip d'advocats ha presentat aquest divendres al jutjat i en què, indignada, no dubta a definir-se com una víctima, llençant per terra els arguments del Ministeri Fiscal, confiant a poder demostrar el seu equip innocència després del judici i criticant obertament els "mètodes d'Hisenda després de pagar més de 90 milions d'euros i ser perseguida fins i tot per anys en què no va passar ni 60 dies a Espanya".



"És inacceptable el fet que, en la seva acusació, la Hisenda pública no estigui respectant la seguretat jurídica que s'ha de garantir a qualsevol contribuent, ni tampoc els meus drets fonamentals" , apunta la cantant al comunicat emès per la seva agència de comunicació, en referència al dret a la intimitat ia la presumpció d'innocència.



L'escrit sosté que la seva conducta fiscal és "impecable i que mai no ha tingut problemes tributaris amb cap altra jurisdicció" i ha qualificat d'"esporàdica" la seva presència a Espanya entre els anys 2012 i 2014, negant així una vegada més que residís a Barcelona a el període investigat per Hisenda, a qui acusa d'utilitzar "pagaments realitzats amb una sèrie de targetes de crèdit pertanyents al seu equip i afins" per acreditar que era al nostre país.



A més, Shakira deixa clar que Espanya "suposa tan sols el 2% de l'origen dels seus ingressos mundials" i retreu a l'Agència Tributària no haver "tingut en compte en absolut quin és el modus vivendi dels artistes la carrera dels quals es desenvolupa a nivell internacional " , assegurant que pretenen convertir el judici oral en una mena de "circ mediàtic" per "danyar el seu prestigi", així com per utilitzar-la amb "fins exemplaritzants".



Un contundent escrit de defensa que els seus advocats ja han lliurat al Jutjat d'Esplugues de Llobregat, per la qual cosa serà els propers dies quan l'Audiència de Barcelona - encarregada de jutjar el cas - fixi la data de judici en què veurem la cantant de 'Monotonia' asseguda a la banqueta dels acusats.



Coincidint amb la sortida a la llum de les seves declaracions defensant la seva innocència i carregant contra l'Agència Tributària, Shakira ha abandonat Barcelona . Aquest divendres, al voltant de les 14.00 hores i acompanyada pel seu germà Tonino i els seus fills, la colombiana agafava un vol privat, posant així terra pel mig en uns dies especialment delicats per a ella.