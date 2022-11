Jorge Pérez reconeix que ha faltat el respecte a la seva dona en tontejar amb Alba Carrillo|@EP

Emma García ha començat 'Festa' atònita per una notícia que havia de donar. La presentadora ha explicat que a la festa que ahir va celebrar la productora Unicorn, en què van estar presents diferents col·laboradors i presentadors de Mediaset, dos dels col·laboradors del seu programa es van mostrar molt còmplices.

La presentadora ha assegurat que alguns dels seus companys van ser testimonis d'aquell tonteig que ningú no s'esperava perquè un està casat. Perquè no hi hagués especulacions sobre qui van ser les dues persones que es van mostrar amb molt de feeling, Emma no ha volgut allargar l'assumpte i des del començament ha explicat que van ser Jorge Pérez i Alba Carrillo els que van tenir un acostament.

Jorge Pérez, lluny d'amagar-se, ha estat al plató de 'Fiesta' i ha parlat del que ha passat. “He clarejat a casa meva, per descomptat, i abans de tenir coneixement que avui passaria això, ja he explicat a la meva dona el que va passar ahir. Abans que se sabés res jo he anat amb la veritat per davant”, li ha explicat a Emma García només aparèixer al plató. I, penedit, ha reconegut que “he fet sentir malament la meva dona, jo mateix em sé flagel·lar i reconèixer els meus errors. Això és faltar el respecte a la meva dona”.

A més, ha assegurat que “jo era conscient que m'estaven gravant, si jo hagués volgut amagar alguna cosa, no hagués actuat aquí”.

Jorge Pérez ha reconegut que sí que té feeling amb Alba Carrillo. “Amb Alba tinc una relació excel·lent, sempre hem tingut aquest feeling murri, sempre havent-hi un respecte per part de tots dos”, ha comentat sobre quina és la relació que manté amb la col·laboradora, amb la qual treballa a 'Ja es mediodía'.

I sobre el que ha passat, perquè ell nega que hi hagi hagut petó, el guanyador de 'Supervivientes 2020' ha dit que “la gent creurà el que vulgui creure, però jo he de explicar la meva veritat”. Després d'això, ha reconegut que s'ha equivocat.

El col·laborador ha dit que “m'he equivocat, perquè aquest joc ho havia d'haver aturat. La responsabilitat és meva. No he de dir res en contra d'Alba perquè la responsabilitat és meva”, ha dit assumint-ne la part.

A això, Jorge Pérez ha sumat que “el joc potser se'n va anar de les mans. Però el que diuen que ens besem no és cert. Els vídeos són interpretables, però no hi va haver petó. Nego un petó amb Alba contundentment”. I ha reiterat que "si m'hi hagués besat, no ho hagués fet allà".