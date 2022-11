La Model al costat del seu encara marit Jota/ jessica_bueno



El nou amor de Jota , el marit de Jessica Bueno , va pujar una foto al costat d'ell a les seves xarxes i van començar a estirar el cable per arribar al fons de la qüestió.

Jessica va arribar a veure la foto i la noia es diu Miriam i, davant del que semblava al principi, no és Desiré Cordero . Tot apunta que aquest estiu, Peleteiro coneix aquesta noia a Eivissa i ara viuen junts a Bilbao. Ella treballa per a una empresa de Jota. L'entorn de Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera , està feta pols, que no sap què fer si quedar-se a Bilbao o tornar a Sevilla. La veuen capcot i amb la mirada perduda. No n'hi ha per menys perquè s'acaba d'esfondrar tot el seu món.

Jessica Bueno i Jota Peleteiro han trencat la seva relació després d'anys de matrimoni i dos fills en comú (tres fills comptant amb el que ella va tenir amb Kiko Rivera ). Pel que sembla, aquesta ruptura no és gens recent, ja que s'hauria produït ja fa uns quants mesos i, fins i tot, ell ja viu amb aquesta nova núvia.

Poques hores després que la notícia saltés, Jessica Bueno reaccionava a les seves xarxes socials pujant fotos amb el seu marit, el futbolista Jota Peleteiro. Des del mes de setembre passat, la sevillana no havia compartit cap imatge amb el seu marit. Ara ha rescatat una sèrie d'instantànies amb què podria estar desmentint la informació. Una en concret és una foto familiar feta el mes d'octubre passat durant una visita a la Comandància de la Guàrdia Civil de Biscaia. La que fos Miss Sevilla posa al costat dels seus tres fills, Fran , Jota i Alejandro , i el seu marit.

Jota Peleteiro i Jessica Bueno van començar la seva història d'amor el 2013. Dos anys després es van donar el "sí, vull" en el marc d'un romàntic casament civil celebrat a la Finca La Concepción de Marbella . Tots dos són pares de dos fills en comú, Jota i Alexandre.