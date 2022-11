Jorge Javier Vázquez / @EP

En aquesta aplicació només hi trobes gent famosa i Jorge Javier Vázquez va confessar que a ell li va passar el mateix. "En el meu cas, el que em van dir és que, com em dedicava a això, per si de cas després em dedicava a anar explicant el que passava a l'aplicació ", confessa el presentador del ' Deluxe '. Els col·laboradors consideren que és injust.

Després d'això, li van preguntar a Yola Berrocal que si necessita aquest tipus d'aplicacions per lligar i ella revela que sí, ja fa molt de temps que no manté relacions sexuals.