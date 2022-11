Foto: Europa Press



Novetats a la separació de Shakira i Gerard Piqué. I és que 3 setmanes després d'arribar a un acord després d'una agònica negociació que es va allargar 12 hores i en què van acordar que la cantant abandonarà Barcelona i s'instal·larà a Miami amb els seus fills Milan i Sasha, l'exparella haurà de ratificar el conveni sobre la custòdia dels menors el proper dijous 1 de desembre.

Tal com avança La Vanguardia, tots dos estan convocats aquest dijous a les 9.30 hores al Jutjat de Primera Instància i de Família número 18 de Barcelona per ratificar aquest acord. Una cita que suposarà un nou cara a cara entre l'artista i l'exfutbolista i que podria ser la seva última trobada abans que la colombiana es mudi als Estats Units, i la primera després de la famosa pinta que Shakira va dedicar al seu ex en el recent retrobament en un partit de beisbol de Milan, en què la tensió existent entre tots dos va quedar més que palesa.