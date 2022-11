Risto Mejide ha viscut un any difícil/ @EP

Risto s'ha emocionat en veure la sorpresa que l'esperava per part de l'equip de 'Got talent'. “Avui al teu aniversari es presenta en societat una cosa en què dius que has estat treballant molt de temps”, ha entonat Santi Millán i ell, en veure'l, s'ha quedat al·lucinat: “Estic flipant”.

Ell ha volgut dir unes paraules sobre el llibre que ha escrit i que encara no s'ha estrenat: “ No m'agrada res del que heu fet, però això és un regal perquè és el projecte més important de la meva vida, és la primera històrica que publicaré . Jo ja sabia quina era la portada, però no sabia que es faria pública en aquest programa. És una història molt personal i parla de tota la gent que s'ha enamorat de qui, en teoria, no devia enamorar-se i encara que sortís bé o malament aquestes històries sempre són una obra d'art”.

Risto ha volgut dirigir-se a Paula Echevarría, Dani Martínez i Edurne: “Gràcies als meus companys perquè aquest any heu estat importantíssims per a mi”. Paraules davant les quals ells s'han aixecat a fer-li una emocionant abraçada en directe.