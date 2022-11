Nagore Robles posant davant les càmeres/ @EP

Carlos Sobera seguirà al capdavant de les gales principals de ' Malson al Paradís ' i Sandra Barneda serà l'encarregada d'abordar l'última hora dels participants i analitzar les situacions més destacades de la seva estada a la granja en els debats del format. Per part seva, Nagore Robles que substituirà Lara Álvarez dirigirà els jocs que hauran d'afrontar els concursants i oferirà de primera mà el relat de la convivència dels protagonistes, així com la mecànica de nominacions i expulsions.



Així Nagore Robles compartirà pantalla i feina amb la seva exparella Sandra Barneda. No és la primera vegada que totes dues treballen juntes, ja que Nagore ha estat moltes vegades tertuliana de programes presentats per Barneda, però en aquesta ocasió es dóna una doble circumstància molt peculiar. D'una banda, ja no són parella després de compartir la seva vida durant uns quants anys i, de l'altra, ara treballaran de tu a tu, ja que totes dues seran presentadores i conductores del reality.

És la primera vegada que Nagore Robles es posa al capdavant d'un reality d'aquestes característiques dins de Mediaset després de moltíssims anys com una de les seves col·laboradores habituals . Molt canyera, en aquesta primera edició de 'Malson al Paradís' ha estat una de les seves col·laboradores estrelles i veteranes.



No és la primera vegada que Mediaset España confia a Nagore Robles com a conductora dels seus programes. La basca es va posar al capdavant de 'Dones i Homes i Viceversa' quan Toñi Moreno es va prendre la baixa després de donar a llum la seva filla Lola i des d'allà no ha parat de tenir oportunitats que ha compaginat amb la feina de col·laboradora i tertuliana.

La basca va presentar 'Sobreviure', l'after xou molt canalla i actual que s'emetia després de la gala de 'Supervivientes' i que després va passar a ser un programa amb entitat pròpia a MiTele Plus. Després, i amb menys èxit, va presentar a Cuatro el programa 'Baila Conmigo', un reality barrejat amb dating show que va durar unes setmanes en antena.

Ara, Nagore triomfa com a presentadora del seu propi videopodcast amb Alba Carrillo a Mtmad anomenat 'Ens hemos embolicat'.