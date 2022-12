Alba Carrillo, col·laboradora del 'Fresh' / Mediaset

Alba Carrillo ha explotat al 'Fresh' i ha carregat contra el seu ex, Canales Rivera. Tots dos van tenir un breu romanç l'any passat i semblava que no s'havien tornat a veure des de la seva ruptura... cosa que, segons la col·laboradora, no és així. Carrillo hauria tingut diverses nits d'amor amb el torero quan ell ja havia tornat amb la parella, Isabel Márquez.

"Sí ens vam tornar a ficar al llit. Si estaves tan enamorat, què feies ficant-te al llit amb mi mentre estaves amb ella?", deia la model indignada. A més, li va advertir dient-li que tingués cura perquè "li desmuntava el que tenia amb la de Toledo" fàcilment.

A més, ha deixat clar que Canales havia estat "una punyetera taca al meu jersei" i que mai vendria una volta amorosa amb el torero. La seva petició final va ser que el torero no en parlés més.