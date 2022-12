Presentadora televisió Pau Padilla firma llibre humor vida rambles 23 abril

Paz Padilla s'ha anat fent un forat al món de la interpretació i ara Santiago Segura hi ha confiat per a la segona part de "A tot Tren" que tantes alegries li ha donat. A la cinta, Paz Padilla torna a demostrar que té un do innat per a la comèdia i que la seva carrera davant de les càmeres és imparable.

En paraules de Santiago Segura, “Paz Padilla és un ésser incontrolable, una força de la natura. Fa un paper de persona totalment alienada, molt esotèrica. El seu personatge li pregunta l'horòscop al taxista, suma els números de la matrícula…I si és Peixos i el taxista no, no s'enfila", ha confessat Santiago sobre Paz.