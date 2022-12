Jessica Bueno amb el seu encara marit Jota

Jessica Bueno ha volgut trencar el silenci per donar les gràcies a tothom pel suport rebut. Ha estat a través d'un Stories d'Instagram on la jove ha llançat un emotiu missatge: "No tinc paraules per agrair tant d'afecte que estic rebent. Tantes dones abraçant-me des de la distància i que em reconforten tant. Tantes dones impulsant-me endavant. Em sento afortunada per cadascun dels missatges que he rebut. Gràcies de cor”.

Va ser Jota Peleteiro qui es va encarregar de comunicar de manera oficial que la relació havia acabat de "forma amistosa". Tot i això, no sembla que això de "de forma amistosa" hagi estat així segons els passos que està fent Jessica Bueno. En tot moment ha mostrat una actitud de desconcert i ningú no sap si potser la model no estava preparada per fer-ho públic encara.



Abans que Jessica llancés aquestes paraules d'agraïment, la pròpia model escrivia en un Stories el text següent: "Tots mereixem amor del bo, del sa, del recíproc, de l'estable".