Kanye West ha estat expulsat de Twitter pels seus comentaris profundament controvertits sobre Hitler, va anunciar dijous el propietari de la plataforma de xarxes socials Elon Musk. El raper nord-americà, que pateix una malaltia mental, va confessar la seva admiració per Hitler i els nazis durant una entrevista amb Alex Jones, un locutor de ràdio d?extrema dreta. "Estic cansat d'etiquetes, cada ésser humà ha aportat una mica de valor, especialment Hitler”, va dir West. "Estimo Hitler" , va afegir. En anunciar que el seu compte seria suspès, Musk va dir que l'artista guanyador de múltiples premis havia violat la "regla contra la incitació a la violència" de Twitter.

West va ser un dels diversos comptes de Twitter d'alt perfil que es van restablir després que el multimilionari Musk es va fer càrrec de la plataforma a l'octubre.

West, que recentment va ser protagonista per un altre escàndol en llançar declaracions antisemites, pateix un trastorn bipolar . A principis d'any, la seva exdona, Kim Kardashian, va demanar a tot el públic que mostrin "compassió i empatia... perquè puguem superar això".

West ara es fa dir Ye i fa servir una caputxa negra que cobreix tot el seu rostre , com es va poder veure a l'entrevista de dijous. Parlant amb Jones, un destacat teòric de la conspiració que ha promogut l'odi entre els nacionalistes blancs, West va llançar les declaracions que han fet la volta a mig món: "També veig coses positives sobre Hitler", va dir. "Aquest tipus... va inventar les autopistes, va inventar el micròfon que faig servir com a músic. No es pot dir públicament que aquesta persona ha fet alguna cosa bona, i ja em vaig cansar".

Jones va intentar contrarestar West, dient que "els nazis eren matons i van fer coses molt dolentes".

"Però també van fer coses bones", va respondre el raper. "Hem de deixar d'insultar els nazis tot el temps... Estimo els nazis".