Omar Montes ha estat un dels pocs artistes que no han rebutjat actuar a Qatar , pitjor el seu xou ha estat molt comentat en finalitzar l'actuació amb un missatge molt directe: "Visca l'amor lliure, que cadascú se'n vagi amb qui li doni la gana". Quan torna a Espanya, hem pogut parlar amb el cantant i ens ha confessat si ha tingut conseqüències les seves paraules.

Omar Montes @ep



L'artista ens ha explicat que va ser retingut a Qatar després del seu missatge reivindicatiu en finalitzar la seva actuació : "Jo estava en un hotel tres dies i el noi d'allà ens estava donant un cop de mà amb tot per comprar-nos les gel·labes, menjar als llocs, agafar els cotxes, per a tot... Acabo de cantar i el truca Nael i li diu que aquí no vingueu a l'hotel que han vingut uns nois rars preguntant per vosaltres i jo, com era amic nostre, he hagut de dir-li l'habitació on estava".



Pel que sembla, aquesta persona l'avisa perquè ja havien entaulat una amistat: "Em va dir que m'informava d'això perquè li havia caigut molt bé, que érem bones persones d'Espanya, us heu portat molt bé amb mi i no vull que hi hagi problemes. Ens va dir que féssim temps, que no anéssim a l'hotel encara i ens vam anar a comprar alguna cosa ia les poques hores ens torna a trucar i li diu que podíem anar-hi ja que no hi havia cap problema".



Quan van arribar a l'hotel “ens diu que no es pot refiar de res. Jo vaig agafar-me i vaig anar a un magatzem que tenien dins de l'hotel i em diuen que no me'n vagi a l'habitació perquè havia hagut de dir l'habitació que està i al final ho vaig veure normal perquè ell tampoc volia problemes, no és que sigui un xivato ni res, és que al final no n'hi quedava cap altra, i em va dir que havia vingut persones preguntant per mi i em va dir, tu confies en mi? bé. Em va portar a un magatzem dues o tres hores i em diu que fins que no vingués el cotxe que no sortís d'aquí perquè no em podia assegurar el meu benestar".



El cantant ens ha assegurat haver passat una mica de por : “El primer que vaig fer quan em van ficar al magatzem és ensenyar-me un tweet dient que una persona per la meitat que jo l'han agafat tres o quatre. No sé si us heu assabentat, però hi havia un noi que portava una samarreta d'amor a les dones o alguna cosa així... És que jo no tenia gaire Internet només quan agafava el wifi que vaig veure tot el que estava passant, però em va ensenyar el tweet i em va dir que per la meitat s'hi estava embolicant".



Aquesta persona de confiança li va dir que "no fes el ximple i no sortís del magatzem perquè no era una broma i vaig dir val. Quan va arribar el cotxe me'n vaig anar, jo al meu rotllo caminant i altres, em vaig ficar i quan vaig mirar darrere vaig veure gent mirant-me i em vaig fer el boig. Em vaig posar la meva caputxa, tiri endavant passant els controls i com allà al final no sóc tan conegut pot passar, però arriba a ser aquí i no sé. Gràcies a Déu la meva cara allà és més desconeguda i em he pogut escapar”.



Quant a si es penedeix d'haver viatjat al país on s'està celebrant el Mundial: "No, jo sempre dic el que està al meu cor i ja està. Si acabo lliure són coses meves, però a mi ningú no em pot censurar ni dir-me a mi el que puc o no puc dir. Jo dic el que em dóna la gana i si els agrada bé i si no, doncs res”.



Omar ens assegura que el missatge que va donar va ser de cor: “Jo he fet el que m'ha sortit del cor perquè tothom ja em coneixeu com sóc jo i jo simplement el que tenien el cor ho he dit, ni més ni menys. No vull alabar ningú ni ofendre ningú, jo sentia això al meu cor, ho vaig dir i punt”.