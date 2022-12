Alba Carrillo revela la frase amb què Jorge Pérez se li va declarar a l'orella a la festa|@EP

Ha passat una setmana i el culebró continua. Alba Carrillo i Jorge Pérez estan a la boca de tots, però l'escàndol també esquitxa altres personatges, com Alicia Peña, la dona de Jorge, o Marta López, l'amiga d'Alba i Jorge.

Que tots menteixen o han mentit en aquest tema ja està més que demostrat, però el que no s'acaba d'aclarir és si tot ha estat una estratègia del matrimoni, si hi ha hagut un pacte a tres que s'ha trencat, o si al final tot ha estat un esforç amorós-sexual que ha sortit de mare.

Emma García, durant l'entrevista que ha mantingut amb Alba Carrillo , ha intentat per tots els mitjans esbrinar la veritat, no amb gaire èxit, la veritat. Alba s'ha sentit traïda per Jorge i, segons ha dit a 'Fiesta', l'exguàrdia civil no només ha estat deslleial a la seva dona sinó també a ella. Minuts després, Alba ha deixat anar la bomba: "Si tant diu que jo li anava darrere, per què quan Jorge arriba a la festa diu: 'Hola, què tal' i, després, a l'orella, em deixa anar: 'Si alguna vegada li fos infidel a la meva dona, seria amb tu".

La darrera conversa que Alba va mantenir amb Jorge va ser dimarts. "No parlo amb ell. Ja no tenia ganes de parlar amb ell perquè va ser ell qui em va anar deslleial a mi. També a la seva dona, és clar. Jo estava tapant-ho perquè no tingués problemes i després ell m'ha deixat als peus dels cavalls dient que jo feia temps que el buscava, m'ho van explicar companys... A mi el que digui Jordi, jo vaig mentir per ell i ell va mentir per salvar el seu cul, jo no n'estic traient rèdit.

Al contrari, quan vaig venir diumenge ja m'estaven picant a xarxes", ha dit, indignada. "Quina poca vergonya estar explicant aquesta versió. La gent només havia vist això de la discoteca, però jo sabia què havia passat i m'armava tot per dins”, ha revelat.

Segons Alba: "Ells [Jorge i la seva dona, Alicia] ideen un pla que jo sóc la que el buscava i ells van començar a trucar a companys perquè em deixessin malament. A Marta López , li passen a Alicia per telèfon i ella em fa fora a mi el mort. Si ella és víctima, que ho parli amb el seu marit, però que no em doni la culpa a mi".

Alba ha afirmat que no està enamorada. "¿Enamorada d'ell? No, però sí que sabia que això acabaria passant. Fa mesos que ho pensava i podia haver succeït en qualsevol moment. Si tindria una relació seriosa? No, no. Des del primer moment en què una persona en té una relació seriosa i fa el que fa, ja no ho vull a la meva vida. Regals com aquests no els vull", ha dit contundent.

"Ja no espero res d'ell. Assumeix el que has fet. Però ell segueix inventant", ha afegit Alba, que també ha explicat el que li va dir la seva mare, Lucía Pariente: "La meva mare em va dir: 'Et vaig advertir que no mentissis ".