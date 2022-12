Totes les claus de l'acord de divorci a què han arribat Ana María Aldón i Ortega Cano|@EP

Ana María Aldón i José Ortega Cano fan vides pràcticament separades des de l?estiu passat quan va explotar la polèmica de la greu crisi que estava travessant el seu matrimoni.

Des de llavors s'ha parlat molt de si la parella seria capaç de reconduir la seva situació però finalment fa unes setmanes van confirmar que no havia tornat enrere en la seva separació i que els tràmits del seu divorci havien començat. Ortega Cano va intentar recuperar Ana María fins a l'últim moment -per a la posteritat quedarà la frase 'el meu semen és de força, anem per la nena'- però ni aquesta arrencada viral ha frenat les ganes de l'andalusa de prendre les regnes de la seva vida . A 'Dissabte Deluxe' han revelat en exclusiva els punts del conveni regulador de divorci que ara hauran de ratificar davant d'un jutge.

Gema Aldón, present en aquell moment ja que ha estat una de les convidades al programa aquest dissabte, ha escoltat el contingut d'aquest document i ha assentit en tot moment. Pel que sembla, Ana María Aldón i Ortega Cano han aconseguit posar-se d'acord sense gaire polèmica . Tots dos han deixat clar que no volen res l'un de l'altre i que l'únic que han buscat a l'acord és el consens per al benestar més gran del seu fill en comú.

Així, tal com s'ha detallat al 'Deluxe' després dels documents aportats per l'advocada Montse Suárez, Ana María Aldón i José Ortega Cano tindran la custòdia compartida per setmanes i no per quinzenes, a més de la pàtria potestat conjunta del fill en comú. L'única condició que tenia Ana María Aldón era establir un lloc de residència en una distància equitativa del col·legi del nen amb la casa del torero. "La seva nova casa és a 20 quilòmetres amb la qual cosa ho ha complert", han comentat. A l'estiu sí que seran per quinzenes i no per mesos.

Pel que fa a diners, Ortega Cano sí que passarà una pensió d'aliments, tot i no tenir per què ja que les despeses de la custòdia compartida es reparteixen, però han explicat que “ pagarà 1.000 euros dins dels 5 primers dies de cada mes pel seu fill”. "Totes les despeses extraordinàries seran a la meitat i, això no és gaire normal, però Ortega té el desig de pagar despeses de col·legi i universitat fins i tot després de morir, igual que té lloc amb els seus fills grans Gloria Camila i José Fernando".

La renúncia d'Ana María Aldón en el divorci de José Ortega Cano

Al 'Deluxe' han deixat clar que Ana María Aldón ha demanat hipoteca i la pagarà sola, "sense l'ajuda d'Ortega Cano". "Ana María ha renunciat a la pensió compensatòria i indemnització que li correspon pels períodes que ha deixat de treballar per encarregar-se del fill i les càrregues familiars, tot i que per llei li correspondria", han explicat.

María Patiño no ha pogut evitar opinar: "No vol un euro del torero i ha complert tot el que ha explicat a la televisió, així que això que Aldón viuria d'Ortega Cano tururú".

Gema Aldón, present al plató, ha assentit confirmant que tot el que s'ha llegit és així. Ara, l'exparella haurà de ratificar davant del jutge l'acord a què han arribat per començar, ja sí o sí, les noves vides com a divorciats.