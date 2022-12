Jessica Bueno amb el seu encara marit Jota/ Instagram Jessica Bueno.

El futbolista Jota Peleteiro hauria estat infidel a Jessica Bueno amb una jove eivissenca anomenada Miriam amb qui hi hauria hagut un fletxat. Pel que sembla, Miriam també ha deixat una altra relació amb un altre futbolista del Burgos per començar amb Jota Peleteiro i se n'ha anat a viure a Bilbao per estar a prop seu.

Miriam Cruz és una jove hotelera d'Eivissa i mare de cinc anys. Abans de mudar-se a Bilbao, Miriam treballava com a model i també a restaurants de luxe de l'illa. És en un d'aquests restaurants on coneix Jota Peleteiro i comencen una relació estable mentre ell encara segueix amb Jessica Bueno. Ara, la noia treballa a l'empresa de Peleteiro.



Segons explica Amor Romeira , Jessica Bueno voldria seguir lluitant per la seva relació amb el futbolista i pare dels seus fills. “Ella pensava que tornarien, encara està pensant si quedar-se a Bilbao amb ell o tornar-se a Sevilla”, assegura Amor. A més, la col·laboradora assegura que Jessica Bueno pujava fotos amb Jota Peleteiro per deixar clar a Miriam que estava amb ella.