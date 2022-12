lba Carrillo assisteix a l'estrena de la nova pel·lícula de la saga Minions, que arriba als cines amb 'L'origen de Gru', el 27 de juny del 2022, a Madrid (Espanya) Foto d'ARXIU

Alba Carrillo va donar la cara al programa "Festa" i va assumir que va mentir a tots al principi a l'hora de comptar el que va passar amb Jorge Pérez per protegir el seu amic.

I ara l'exmodel no dubta a atacar el guàrdia civil amb un brutal zasca pel que va fer després de la festa. Sembla que Jorge va anar a casa de Marta López per trobar-se amb Alba a Cabify però, després de la seva trobada al sofà, va agafar el cotxe i se'n va anar a casa (no sense abans acostar Alba a la seva) després d'haver begut.