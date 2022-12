Jordi Cruz @ep

Jordi Cruz ha reaccionat a les polèmiques declaracions de Patricia Conde arremetent contra 'Masterchef' i contra ell a les seves xarxes socials. Del talent culinari ha assegurat que és més un xou que un concurs de cuina -revelant per exemple que li van apagar el forn durant una prova per 'desquiciar-la' i assegurant que haurien de tenir ajuda psicològica per suportar la tensió que suposa el plantejament del programa-, dels seus companys que dos es drogaven diàriament, i del xef català, que "no és real": "Jo estimo molt el Jordi, però té el seu paper com tots allà. És bona gent, només diu el que li manen dir pel pinganillo. És un joc, no és real" assegurava.



Declaracions que han provocat que la productora de 'Masterchef Celebrity', 'Shine Iberia', hagi emès un comunicat defensant-se de les acusacions i en què Jordi, molest, prefereix no entrar: "Saps què passa? Que jo no he vist la polèmica, he vist un veredicte. Ja està. Avui ximput” ha assegurat, deixant entreveure que no li ha fet cap gràcia que Patricia hagi atacat el programa ia ell mateix titllant-lo de 'mentida' i de seguir un guió en els comentaris i apreciacions que fa els aspirants a xef.



Conscient que les paraules de l'actriu han creat una gran polseguera i molts s'estan qüestionant què hi ha de real en el que veiem a 'Masterchef', el cuiner aposta per “ser positius, prendre calma, ser resistents i resilients i intentar ser feliços perquè el dolent passarà”.



La millor manera d'oblidar la polèmica per les demolidores crítiques de Patricia? L'imminent estrena d'una nova i revolucionària edició del format, 'Masterchef All Stars', que reunirà 9 de les celebrities que han participat en les set edicions del talent: “Serà molt bonic, divertit. Volíem una cosa entranyable, que la gent s'ho passi bé, i crec que ho hem aconseguit i pega molt per a aquest Nadal” confessa Jordi.