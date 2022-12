Foto: Europa Press



Bombàs a la Família Reial. Setmanes després que es rumoregués que la Infanta Elena estaria molt enfadada amb Victoria Federica per la seva decisió d'abandonar els estudis universitaris per apostar per la seva carrera d'influencer, Lecturas va un pas més enllà i revela que tan tensa és la relació que la neboda del Rei Felip VI hauria decidit deixar la casa familiar i mudar-se amb la Reina Sofia a Zarzuela.

En la seva edició d'aquest dimecres 7 de desembre, la model ja hauria comunicat la seva decisió al seu entorn més proper i serà a la tornada a Madrid després del pont (ha estat a Nova York) quan faci les maletes per instal·lar-se al palau amb la seva àvia , amb què sempre ha presumit d'una complicitat molt especial.

La publicació apunta també que la relació entre mare i filla està malmesa per la sobreexposició mediàtica de la jove.