Jessica Bueno està passant per uns moments més complicats de la seva vida després de la ruptura amb Jota Peleteiro , però també està rebent tot el suport possible per part del seu entorn. En aquesta ocasió, i segons publica la revista Lecturas, la model s'ha reunit amb els pares del seu ja exmarit, compartint una agradable vetllada familiar aquests dies previs al Nadal.

Jéssica Bueno amb els seus fills i els pares de Jeta Peleteiro - Instagram de Jéssica Bueno

La model sembla feliç, però segons confirma el seu entorn a les revistes de paper couché, està molt afectada per la ruptura perquè ella seguia confiant en la relació i el pare dels seus fills. De fet, diuen que estaria disposada a paralitzar el divorci si Jota els ho demana.

Amb aquestes imatges, Jessica Bueno vol demostrar que, malgrat com està actuant Jota Peleteiro, la seva relació amb els sogres segueix intacta. I potser també, implícitament, vulgui dir que els seus sogres estan al seu costat. Els pares del futbolista s'han desplaçat a Bilbao per recolzar Bueno i compartir temps amb els néts.

La crisi entre Peleteiro i Bueno es va donar a conèixer fa dues setmanes, quan Amor Romeira va explicar que el futbolista havia iniciat una relació amb una altra dona. Pel que sembla, és una jove atractiva que va conèixer a Eivissa durant l'estiu, i va ser un fletxat. Tant ella com ell han deixat tota la seva vida anterior per començar una relació junts, que intenten portar amb la màxima privadesa possible.

COMUNICAT DE LA RUPTURA

"Després d'un període de reflexió, hem decidit formalitzar el nostre divorci de forma amistosa. Ens vam quedar amb els bons moments viscuts. Desitgem mantenir una bona relació sent la nostra prioritat la felicitat i el benestar dels nostres fills", afirmava el comunicat que la parella va compartir a xarxes socials.