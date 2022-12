Pau Padilla @ep

Paz Padilla ha estat a 'La Sexta' - al programa Más Vale Tarde- per presentar la pel·lícula 'A todo tren 2', que protagonitza amb Paz Vega, i ha deixat caure una bomba sobre 'Salvame', programa de Mediaset que Padilla ha presentat durant llargs anys.

Tot ha començat quan un dels presentadors de l'espai de laSexta, Iñaki López , ha recordat a Padilla la seva vinculació amb La Fábrica de la Tele: "Tu aquest horari t'ho coneixes molt bé, però fent altres continguts", va dir el presentador. Cristina Pardo també es va sumar als comentaris de López: "Fent altres continguts, però ells sí que berenaven en directe, nosaltres no", va afirmar fent broma.

Padilla va contestar als comentaris dels presentadors i va deixar anar la bomba: "Jo vaig deixar un dia de berenar perquè me'n va dir una: 'Mira, Paz Padilla, m'ha dit una amiga meva que portarà al programa un pastís d'herba i que es fartarà de riure amb tots vostès'. I ja no vaig prendre pastís, per si de cas", ha assenyalat la presentadora, donant a entendre que va deixar de berenar al programa de Telecinco per por a que la droguessin.