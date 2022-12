Jessica Bueno, serena, comparteix la primera imatge de la seva nova vida sense Jota Peleteiro|@EP

En aquests moments tan vulnerables per a Jessica Bueno (32 anys) per la seva ruptura amb Jota Peleteiro ha trobat en els seus fills i en el cercle d'amics més íntims una via d'escapament. Aprofitant que els seus fills tenien vacances aquesta setmana, es traslladava amb tots ells fins a Vigo. Tot i que ha intentat passar una mica desapercebuda a la meitat de l'enrenou mediàtic, sí que ha volgut mostrar un instant molt especial que ha viscut al costat dels que són, encara, els seus sogres, amb els quals manté una magnífica relació.

No obstant, després de signar el divorci, Jessica va voler posar terra pel mig amb els seus fills . Tots ells van passar el pont de la Constitució a la ciutat de Vigo , on viuen els pares de Jota Peleteiro . I és que els que eren fins ara els sogres de la model també són un altre dels seus principals suports en aquests moments tan dolorosos. De fet, el pare de l'exfutbolista, José Peleteiro, va ser qui els va recollir a ella i als nens a l'aeroport de la ciutat gallega. Ja amb la seva exsogra, Guadalupe Ramallo, va compartir passejades en família . En un d'aquests recorreguts pels carrers de Vigo, Jessica no va poder contenir l'emoció i va plorar mentre estirava del carret del seu fill petit, necessitant així el consol de la mare de Jota.

La setmana passada, gairebé alhora que HOLA! confirmava la separació i revelava les claus de la mateixa, Jota Peleteiro emetia un comunicat . "Després d'un període de reflexió i dos mesos de separació física, i per evitar mals entesos, volem manifestar que hem decidit formalitzar el nostre divorci de forma amistosa", deia l'escrit. “Ens quedem amb els bons moments viscuts , desitjant mantenir una bona relació i sent la nostra prioritat la felicitat i el benestar dels nostres fills”, afegia. Tot i això, l'esportista no es pronunciava sobre les informacions que apuntaven a una tercera persona com a causant de la ruptura.

"Estar a Vigo i no aprofitar per veure aquesta noia seria un greu error", escriu Jessica amb una bateria d'imatges del que ha estat la seva trobada amb una bona amiga de la universitat. Han compartit confidències, rigut i gaudit d´un dia de parc amb els més petits. Moments que no han dubtat a immortalitzar i compartir a xarxes socials.

A la imatge, el somriure de Jessica reflecteix serenitat i calma . Sembla que la model ha acceptat que la història amb el pare dels fills petits és cosa del passat i mira al futur amb il·lusió.

No és la primera vegada que Jessica dedica un post a la seva amiga Lorena . Fa uns mesos ressaltava com n'és d'important: "És difícil trobar una persona amb qui et sentis identificada, amb els mateixos gustos i la mateixa manera de fer les coses", i li prometia: "No sabem quan però farem realitat el nostre somni en algun moment de les nostres vides".

Jota Peleteiro trenca el silenci

Des que va confirmar la separació de Jessica Bueno a cop de comunicat, l'exfutbolista ha mantingut un perfil baix. Tot i això, després de la pluja d'informació que ha sortit a la llum sobre la seva vida actual, ha decidit trencar el seu silenci a través del seu perfil d'Instagram. Visiblement molest, el gallec s'ha limitat a dir que la seva prioritat en aquests moments delicats són els seus fills i advertir que prendrà mesures legals contra aquelles persones que hi donin informació falsa.

"Tot té les seves conseqüències en aquesta vida i no val tot. Hi ha uns límits. M'és absolutament igual el que qualsevol persona fora del meu entorn pensi de mi, mai em traurà el son, però per respecte als meus fills que són ho més important per a mi , tota persona que parli informació falsa sobre la meva vida o sobre la meva persona serà posada en mans dels meus advocats perquè ells prenguin les mesures necessàries", ha escrit al costat d'una imatge en què posa des de la casa que compartia amb Jessica Bé.