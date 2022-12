Alba Carrillo reapareix després de la seva preocupant baixada anímica per l'escàndol amb Jorge Pérez|@EP

"He de parar i recompondre'm", li comunicava Alba Carrillo a Emma García dimarts passat després de patir una baixada anímica que l'ha portat directa a l'hospital. Després de dues setmanes intenses en què no s'ha parlat d'una altra cosa que de la seva trobada íntima amb Jorge Pérez, la model hauria dit prou. "Està aclaparada i sense forces, no vol parlar més del tema", explicava la presentadora després de mantenir una conversa amb la col·laboradora.

Des d'aquell dia ja han passat 72 hores en què Alba Carrillo (36 anys) s'ha refugiat a casa seva amb els pares i el fill. Fins avui. La model ha trencat el seu silenci en directe per a 'Socialité' . Al programa presentat aquest dijous per Nuria Marín s'estava fent un repàs a l'escàndol, posant èmfasi que la model estaria penediria de les seves últimes declaracions en què donava detalls del seu afer amb l'exGuàrdia Civil. Ha estat en aquell moment quan Alba no ha dubtat és posar-se en contacte amb la Núria per aclarir una sèrie de qüestions.

La model "no es penedeix de res" i assumeix tot el que ha dit des que l'escàndol explotés. A més, les càmeres del programa han captat Alba Carrillo als voltants de casa seva a Madrid. Tal com han explicat des del magazín dels caps de setmana, la jove, més tranquil·la i lleugerament somrient, ha sortit a la porta de casa seva quan Fonsi Nieto ha arribat per entregar-li al fill de tots dos després de passar-hi uns dies.

Prepara una reaparició imminent a la televisió?

Els últims dies s'hauria parlat molt de la reaparició d'Alba Carrillo a la televisió després de patir un fort sotrac anímic que l'ha portat a l'hospital. Tot i això, sembla que la tornada de la model a la petita pantalla haurà d'esperar, i és que tal com ha pogut confirmar 'Socialité' amb la protagonista de la notícia: "De moment no reapareixerà". Sembla que la jove, totalment superada, posarà distància amb la polèmica almenys durant els propers dies amb la intenció de recuperar-se del tot.