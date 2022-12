Anabel Pantoja @ep

Fa uns dies coneixíem a 'Sálvame Diario' que Pinotxo - Luis Vicente Rico -, suposat fill de Bernardo Pantoja , iniciaria els tràmits necessaris per ser reconegut com el seu fill. Una informació que arriba dues setmanes després que el germà d'Isabel Pantoja morís a l'Hospital Universitari Virgen del Rocío, a Sevilla.



Avui, Europa Press ha pogut parlar en exclusiva amb Pinotxo i preguntar-li per aquest tràmit que començarà per ser reconegut com a fill de Bernat. Cosa que fa per complir la darrera voluntat del difunt, ja que pel que sembla, en vida va voler reconèixer-ho com a tal per donar-li els seus cognoms.



Pinotxo ens ha contestat "temps al temps" quan li hem preguntat si iniciarà els tràmits protocol·laris per a aquest reconeixement. Sense pèls a la llengua i sense voler donar gaires detalls: "em sap mal, però és que no et puc dir...", Luis ha tornat a assegurar que el mateix Bernat li ho va reconèixer en vida: "m'ho va dir, em ho va confirmar, però no et puc dir res més”.



Si hi ha alguna cosa que ha volgut deixar clar Pinotxo és que “tinc proves” que podria portar davant un jutge per aconseguir aquest reconeixement que, segons ell, Bernardo també desitjava. I és que Luis està disposat a anar als Tribunals per aconseguir el cognom 'Pantoja'... què opina d'això Anabel Pantoja, la seva possible 'germana'?