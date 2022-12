Rocío Carrasco, un gran suport per a Ana María Aldón a la seva nit més difícil|@EP

El 'Mediafest Night Fever' ha tret la millor versió d'Ana María Aldón (45 anys), tot i això, sembla que la dissenyadora no estaria passant per un bon moment malgrat la il·lusió que va mostrar fa només uns dies quan li van lliurar les claus de casa seva. Aquest divendres, l'exdona de José Ortega Cano no podia evitar ensorrar-se després de posar-se a la pell d' Elsa ('Frozen'), una baixada en què ha mostrat la seva faceta més vulnerable. "Quan el cap et bloqueja va en contra teu", comentava Ana María durant els assajos sense voler entrar en detalls sobre el motiu que el té tan trist.

Després de l'actuació, María Patiño (51 anys) compartia amb els espectadors que l'equip del programa ha estat molt preocupat per Ana María des de primera hora del matí: “ La van veure especialment malament i molt sensible ”, ha explicat.

En tornar de publicitat ha estat Adela González qui ha volgut compartir amb els espectadors el bonic gest que Rocío Carrasco ha tingut amb Ana María Aldón darrere de les càmeres al fondre's amb ella en una afectuosa abraçada.

La filla de la més gran aprofitava els minuts de descans per acostar-se a consolar la dona de José Ortega Cano, que estava tan malament que no es veia amb forces d'afrontar l'actuació. "Hi havia un afecte i una mirada... M'ha emocionat veure-us", manifestava la presentadora.

" Està malament i no m'agrada veure-la malament. Ningú no es mereix llàgrimes d'una altra persona . Ni res ni ningú", ha dit Rocío deixant entreveure que Ana María es troba de baixada per una cosa aliena al seu control.

Aquesta no ha estat l'únic cop que Rocío ha mostrat la seva simpatia amb Ana María. La setmana passada, els concursants van haver de donar un nom per salvar i la filla de Rocío Jurado no s'ho va pensar dos bressols quan va assenyalar l'andalusa.