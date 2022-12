Chenoa ja no presumeix d'amistat amb Rosa López: "Som companyes"|@EP

El que 'Operación Triunfo' va unir ho va desunir el temps. Chenoa (47 anys) i Rosa López (41 anys) ja no són les amigues íntimes que van ser durant molts anys i així ens ho feien saber cada dos per tres. Els últims esdeveniments, però, han posat de manifest que aquesta amistat s'ha diluït com un sucrer a l'aigua.

A tothom va estranyar que Chenoa no convidés al seu casament amb Miguel Sánchez Encinas a qui suposàvem que era la seva gran amiga, Rosa López. Fins i tot la Rosa tampoc comprenia com no li havia arribat la invitació, però sí que va tenir unes boniques paraules per a ella després de veure les imatges de l'enllaç: " Estava preciosa , la vull moltíssim i que jo amb veure-la feliç, estigui a prop o lluny, ja està. Som amigues ”.

No sabem què deu haver passat entre elles, tot i que tot sembla indicar que ha estat el temps i la distància –i potser la pandèmia– el que les ha separat. La mateixa Chenoa així ho ha confirmat durant la festa d'aniversari de la seva amiga Natalia Rodríguez. "Rosa López no és la meva amiga, som companyes ", va sentenciar Chenoa, per a qui els seus amics d''Operación Triunfo' són Natalia, Gisela, Geno i Alejandro Parreño .

La mallorquina té les idees molt clares i distingeix perfectament qui són els seus amics i qui no, i sembla que la Rosa ha estat nominada a abandonar la llista d'amistats de Chenoa. Això contradiu les declaracions que la cantant va fer després del casament, en què va afirmar que ella i Rosa són amigues i parlen cada setmana.