Foto: Europa Press

Arantxa Sánchez Vicario i el seu encara marit (encara que ja no conviuen), Josep Santacana, s?enfrontaran a una pena de 4 anys de presó i més de 6 milions d?euros de multa en concepte de responsabilitat civil per un delicte d?alçament de béns o insolvència punible.

Després d'anys de polèmica, el Banc de Luxemburg ha aconseguit per fi processar l'extennista i el seu marit, que s'asseuran junts a la banqueta dels acusats el setembre del 2023.

De fet, el judici s'allargarà durant quatre dies, cosa que experts en aquest tipus de delictes expliquen a La Vanguardia que no és habitual. És per això que sospiten que per la sala de vistes desfilaran un nombrós nombre de testimonis i es practicaran un bon conjunt de proves documentals.

L?Auditori de la Ciutat de la Justícia serà l?escenari del judici.