La relació de Chenoa i Rosa López torna a ser al punt de mira. I és que a la cridanera absència de la granadina al casament l'argentina amb Miguel Sánchez Encinas el mes de juny passat - quan tots donàvem per fet que seria un dels triomfits que no faltarien a la festa- s'uneix la 'decepció' de la guanyadora d''Operación Triunfo 1' amb els seus companys per no haver-la felicitat per la seva espectacular actuació amb David Bisbal en el recent concert de l'almerienc a la seva terra natal per celebrar els seus 20 anys de carrera.

Rosa i Chenoa cantant 'Sueña' a Operacion Triunfo 1



Distanciament entre Rosa i Chenoa?: "Us agrada buscar molt aquí, no hi ha mal rotllo ni res, però Rosa és la meva companya. Les meves amigues són Geno, Gisela, Natalia. Ja ho heu vist a la meva vida. La vida posiciona més profunda o menys, res més" ha aclarit la cantant de 'Cuando tú vas' aquest divendres al 40 aniversari de Natalia, tancant d'una vegada per totes les especulacions sobre la seva relació amb la de Granada.



Unes comentadíssimes declaracions a què Rosa no ha trigat a respondre amb un enigmàtic missatge al col·laborador de 'Festa' Iván Reboso, a qui ha deixat clar que malgrat les paraules de Chenoa 'sentenciant' la seva amistat, ella "està i viu feliç" "perquè ni faig mal ni m'ho fan" . "La vida és molt curta i hem de ser feliços. La meva filosofia de vida és donar la canya i ensenyar a pescar", ha assegurat.



Tot i això, i malgrat la seva aparent indiferència per aquest 'desaire' públic de l'argentina, Rosa sí que estaria dolguda perquè, com ha explicat el col·laborador, "ella sí que considera amics als seus companys d'OT, vol estar bé amb tots i no comprèn determinades actituds". ¿Respondrà ara Chenoa a aquest dard de la qual un dia va ser un dels seus grans suports a l'acadèmia més famosa de la petita pantalla?