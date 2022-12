Foto: Europa Press



"Ezequiel i jo hem pres la decisió de continuar els nostres camins per separat. Vull destacar l'amor profund que sento per la persona que em va fer feliç durant tots aquests anys i el respecte que tindré de per vida el pare dels meus fills". Així, amb una story al seu perfil d'Instagram, Tamara Gorro explicava que la seva separació d'Ezequiel Garay ja és definitiva.

Després de 12 dotze anys de relació i 2 fills en comú, la ruptura ha agafat per sorpresa tothom, ja que la parella (que es va separar temporalment a finals del 2021) havia aconseguit superar aquesta crisi i, convençuts que el seu amor era més fort que qualsevol obstacle que se'ls posés per davant, havia decidit donar-se una segona oportunitat fa tot just sis mesos i no hi havia aparició pública en què no presumissin de la seva felicitat.

En el seu missatge, Tamara demanava respecte i comprensió i, una estona després, en declaracions al programa I ara Sonsoles va assegurar que "fort no sóc".