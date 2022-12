Foto: Europa Press



Està feliç i ni vol ni pot dissimular-ho per més temps. La culpable del somriure? Una infermera valenciana anomenada Alexia Pla a qui va conèixer aquest estiu a Eivissa. Joaquín Prat no podia dissimular la seva il·lusió diumenge passat 11 a l'aeroport de Barajas, on va aterrar després d'una escapada al Pont de la Puríssima.

"Estic feliç i acabo l'any millor que vaig començar. Ja saps que jo no parlo mai perquè ja ho fan altres i donen molt de joc, però ho he dit diverses vegades al programa, estic enamorat i feliç" ha confessat amb un gran somriure , en què són les seves primeres declaracions després de sortir a la llum la identitat de la 'culpable' de la seva felicitat, Alexia Pla, amb qui de moment prefereix viure el seu amor en un discret segon pla mediàtic.

Prat va assegurar que passarà el Nadal amb la família a Barcelona, encara que no va voler confirmar si Alexia formarà part d'aquestes trobades.