Foto: Europa Press

Carmen Borrego no tindria contacte amb el seu fill José María des de fa tres mesos. Així ho explica aquest dimecres 14 de desembre la revista Lecturas , que apunta que Borrego està desolada per aquest fet. La publicació va més enllà i assegura que la filla de María Teresa Campos tem que no pugui conèixer el seu futur nét.

Segons la publicació, el sentiment de tristesa de Borrego s'accentua encara més per la proximitat imminent de Nadal, que tem que passarà sense un dels seus éssers més estimats.