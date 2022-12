Aitana, a l'acte del 14 de desembre passat. Foto: Europa Press

Després que saltés la notícia de la seva ruptura amb Miguel Bernardeau , Aitana Ocaña va ser una de les protagonistes d'un acte la nit del 14 de desembre passat. La jove cantant de Sant Climent de Llobregat no va voler ni confirmar ni desmentir el que va publicar Lecturas , encara que sí que va fer una petició a la premsa.

"Us ho dic, amb la mà al cor, per veure si em podeu ajudar, que no em graveu a casa. Perquè està començant a venir molta gent, homes, a les tres del matí, a les quatre del matí. .. Jo estic sola i ho passo molt malament. Tinc molta por", va pregar als periodistes.

"Sabeu perfectament tots que mai parlo de la meva vida i avui no serà un dia diferent", va afegir, qüestionada de manera repetida per l'estat de la seva relació amb Bernardeau.