Foto: Europa Press

Després de publicar-se fa uns dies la felicitació nadalenca de Casa Reial en què vam poder veure la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, en una imatge que es va captar als jardins del Palau de la Zarzuela, aquest dijous 15 de desembre es va poder veure la hereva, nouvinguda de Gal·les, reprendre la seva agenda oficial.

Ha estat a les 17:30 quan hem vist la Princesa Leonor acudir de manera solitària a una trobada amb joves volunatris i participants de diferents programes de la Creu Roja amb l'objectiu de conèixer de primera mà les tasques que fan a la institució.

La Princesa Leonor ha assistit a aquest acte en què els voluntaris tenen com a objectiu canviar el món, és a dir, canviar l'entorn que ens envolta per obtenir una societat més justa i respectuosa on desenvolupar adequadament el nostre projecte de vida com a persones, a a través de la transmissió i l'educació en valors, en l'adquisició d'hàbits saludables i en el procés d'integració plena de les persones.