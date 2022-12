Primeres imatges d'Hugo Areválo i Tamara Falcó en un concert d'Enrique Iglesias/ @Socialité

Segons Ortiz, Hugo Arévalo "va besar Tamara Falcó , es va agenollar per demanar-li una relació sentimental, però també li agrada molt la nit, i la nit ens confon. Va estar amb una altra persona", és la bomba que deixa anar el periodista. Però... Quan, on, per què, de quina manera ha passat tot això? .

Tamara Falcó i Hugo Arévalo s'han deixat veure en unes imatges plenes de complicitat al concert d' Enrique Iglesias a Doha, Qatar. La parella de moda ja no amaga la relació i gaudeixen d'una nit de música i bon ambient junts. Química entre tots dos, rialles, balls i acostaments.

Aquest no seria l'únic viatge que haurien fet junts mentre la Tamara està soltera. Pel que sembla, l'Hug també va acompanyar Tamara en el seu pelegrinatge a Lourdes a mitjans d'octubre. La marquesa de Griñón ha deixat clar que Hugo era el seu amic abans de conèixer la seva exparella Íñigo Onieva.

La proximitat entre Tamara il?empresari d?èxit ve de fa molts anys enrere. Han compartit moltes experiències junts, fins i tot estant amb Íñigo Onieva, del qual també se'n va fer amic. Ara, Tamara vol conèixer-lo i donar-li una oportunitat com a possible parella.