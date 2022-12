Jorge Javier Vázquez @ep

Jorge Javier Vázquez ha tornat de vacances i ha concedit una entrevista al Dissabte Deluxe que, com sempre, no ha deixat indiferent ningú. El presentador es va sotmetre a una entrevista dirigida per una de les còmiques més populars del moment, Susi Caramelo, i va revelar que s'ha sotmès a un tractament per augmentar la mida del penis.

"Durant anys, he tingut complex per la mida del meu penis. Estic pensant a donar-me un tractament per donar-li gruix" , relata Jorge Javier a 'Antes del Olvido', el llibre que acaba de publicar. Susi Caramelo va llegir en directe aquestes línies davant del presentador, que es va afanyar a contestar amb un sí rotund, assegurant que ja s'havia fet un tractament.



"Que estrany tanta gent bufant allà baix i això no s'infla", ha dit Vázquez amb el sentit de l'humor habitual. "És un tractament que t'injecten àcid hialurònic al gland i m'ha quedat preciós, com a molt bonica, juvenil", va afirmar Jorge Javier. "Ara està de moda, és que als oncles amb els anys tot se'n ressent", ha sentenciat.