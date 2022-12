CARMEN TELLO I CURRO ROMANÍ EN IMATGE D'ARXIU Foto d'ARXIU Signatura: CONTACTOPHOTO - Only For Use In Spain

Carmen i Curro es van casar civilment fa gairebé 20 anys. El febrer del 2003 van formalitzar la seva relació d'aquesta manera. Però sempre han tingut pendent celebrar el seu casament religiós i ara per fi han vist complert aquest somni perquè el torero no havia obtingut la nul·litat del casament eclesiàstic amb Concha Márquez Piquer que va morir ara fa un any.

Tello va revelar fa diverses setmanes que abans que acabés el 2022 se celebraria el seu casament religiós amb Curro Romero. Molt discreta, però, va evitar donar detalls sobre el seu esperadíssim enllaç. Com ha avançat Beatriz Cortázar al diari ABC en exclusiva, l'íntim 'sí vull' ha tingut lloc aquest diumenge a la capella de la Casa Pilat a Sevilla, on el Faraó de Camas i la millor amiga de la recordada Duquessa d'Alba han posat el colofó d'or als 28 anys d'amor envoltats dels seus éssers estimats.

Sens dubte, un somni complert per a l'enamorada parella, que va començar la seva relació el 1995 i es va casar, civilment, l'any 2003 . Ni Curro ni Carmen van amagar mai el seu desig que la seva unió fos beneïda per l'Església, però Concha Márquez Piquer, exdona del torero, es va negar a donar-li la nul·litat eclesiàstica.



Una cerimònia senzilla i molt íntima a la qual tan sols han assistit els familiars i amics més propers de la parella, entre els quals hi havia els quatre fills de Carmen - fruit del seu matrimoni amb el Marquès de la Motilla -, i les germanes de Curro, a més d'alguns d'alguns amics íntims, com el duc vidu d'Alba, Alfonso Díez, els doctors Trujillo i Muniaín, Marta Talegón, o José María García i Montse Fraile, a més dels amfitrions de Casa Pilatos, els Duques de Segorbe.

Davant l'absència de la seva filla, Curro va triar com a padrina la seva germana, María Romero, mentre Carmen - radiant amb un elegant vestit rosa pastís amb levita a joc - arribava a l'altar de la mà del seu germà Javier per donar el 'sí vull' a l'home de la vida després de 28 anys junts. Una cerimònia molt emotiva en què la sevillana no va poder evitar emocionar-se, especialment quan el sacerdot va recordar els pares de tots dos.

Un cop convertits en marit i dona per a l'Església, Carmen i Curro, feliços per haver complert per fi el seu somni, van celebrar el seu amor amb el seu exclusiu grup de convidats amb un senzill banquet celebrat, igual que el casament, a la sevillana Casa Pilatos . Carmen Tello ha lluït molt elegant per a aquesta ocasió tan especial. Amb un conjunt d´abric i vestit en color rosa.