La polèmica Alba Carillo ha fet un alt televisiu/ @EP

Fa una setmana que es va asseure a 'Dissabte Deluxe' per sotmetre's al polígraf. A partir d'aquí, no n'hi ha hagut ni rastre a la petita pantalla.

No se sap si la model té intenció de tornar aviat o prefereix acabar l'any allunyada dels focus. Segons van explicar a 'Sálvame' quan van anunciar que no estaria a 'Mediafest', Alba estaria “rebent pressions del seu entorn perquè abandoni la televisió, i no vol participar”.