La final de 'Got talent 8' ha arribat i els membres del jurat s'han assegut a taula i, en arribar al seu lloc, Risto Mejide s'ha emportat una gran sorpresa.

L'equip de vestidor del programa ha confeccionat una capa per a Risto "Si és viu no hi cap a la meva vida", ha fet broma Risto abans d'obrir-lo, però en veure el que hi havia al seu interior Dani Martínez ha reaccionat: "La capa de les campanades ". Mejide l'ha mostrat a tothom i Santi Millán ha apuntat que és “una capa confeccionada per l'equip de vestuari” del programa.



El membre del jurat ha donat una gran notícia en directe, després d'al·lucinar al veure el regal: "Una cosa, me la posaré a les campanades" on estarà al costat de Mariló Montero per rebre el 2023 per a Mediaset.