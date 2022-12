Maria Patiño se sincera amb Terelu Campos a la revista Lecturas/ @Lecturas

Aquest dimecres Terelu Campos ha tret a Lectura l'entrevista a la seva companya María Patiño, amb qui ara manté una relació excel·lent .



María Patiño li ha obert el seu cor i, encara que és molt aficionada a parlar de la seva vida, gràcies a la confiança que té amb la seva companya ha aconseguit relaxar-se.

"Em vas agafar amb la guàrdia baixa el dia que em vas demanar el reportatge. No sé per què et vaig dir que sí", ha fet broma amb Terelu Campos al llarg d'aquest reportatge.

En paraules de Patiño: “Ho vaig fer malament, em creixia amb els febles”. Terelu no només ha aconseguit que María Patiño mostri les seves emocions com mai abans, ha aconseguit també que Patiño accedeixi a posar per a un reportatge en una revista per primera vegada a la vida.

Nerviosa i molt generosa, Patiño mira la càmera amb una innocència que enamora. Quan posa acompanyada de Terelu Campos es mostra més relaxada i la seva timidesa passa a un segon pla, no se sent tan protagonista, encara que ho sigui. Aquest extraordinari reportatge ple de confessions i reveladors detalls, destil·la la gran complicitat que malbaraten les dues comunicadores de Telecinco.